جامعة وبلدية طبرق توقعان اتفاقية تعاون في مجالات التدريب والبحوث

أخبار ليبيا 24 –خاص

وقع المجلس التسييري لبلدية طبرق وجامعة طبرق اتفاقية تعاون في مجالات التدريب والدراسات والبحوث ذات الاهتمام المشترك بينهما، وتبادل التعاون في المجالين المذكورين من الناحية العلمية والإدارية والأكاديمية على أن يكون ذلك تحت إشراف مركز الدراسات والبحوث بالجامعة وفق لوائحها الإدارية والمالية المعمول بها.

وجرى توقيع الاتفاقية من جانب الجامعة رئيس الجامعة حسن علي حسن ومن طرف البلدية رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية.

وحضر مراسم التوقيع عدد من الخبراء في مجال المياه وكذلك وكيل ديوان البلدية ومدير إدارة الجودة.

وشكلت بلدية طبرق، لجنة من جامعة طبرق وعدد من الخبراء لإعداد تصور لحل مشكلة المياه في طبرق، التي تعتبر من أكبر المشاكل التي تواجه البلدية بسبب تهالك محطة تحلية المياه المصدر الوحيد للمياه بالمدينة.