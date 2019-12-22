بعد مغادرته بنغازي.. وزير خارجية اليونان: بحثت مع قائد الجيش الليبي الاتفاق المُبرم بين تركيا وحكومة الوفاق دندياس يؤكد أن أصدقاء اليونان وحلفائها سيكونون إلى جانبها ضد تركيا

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قال وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، عقب زيارته إلى بنغازي، اليوم الأحد، إنه بحث مع القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، الوضع في ليبيا وقضية الاتفاق المُبرم بين تركيا وحكومة الوفاق.

واستقبل حفتر في مقر القيادة بالرجمة وزير خارجية دندياس، حيث بحثا آخر الأوضاع السياسية وآخر مُستجدات الجيش في حربها على الإرهاب داخل ليبيا وفي منطقة شمال أفريقيا، كما بحثا سبل التعاون بين البلدين.

وكان الوزير اليوناني، قد ذكر على تويتر، أن سياسة بلاده ليست هي التي تحدد التكاليف السياسية، ولكن الدفاع عن مصالحنا وحقوقنا الوطنية.

وقال، “على هذا الأساس ننتقل وبالطبع نفكر في جميع الخيارات المتاحة لدينا، اليونان ليست خائفة من الأزمة الدولية وقد أثبتت ذلك”.

وأضاف، “أن اليونان كعامل للاستقرار والأمن في منطقة شرق البحر المتوسط، ستسعى إلى ترسيم المناطق البحرية مع دولها المجاورة، وبطبيعة الحال، لن تتنازل عن حقوقها القانونية المنصوص عليها في القانون الدولي”.

وقال دندياس، “سيكون حلفاؤنا وأصدقاؤنا، سواء في الاتحاد الأوروبي أو في الخارج، إلى جانبنا لأننا على حق، وكما يتضح من حملتنا الدبلوماسية المستمرة، أصبحت تركيا أكثر عزلة من أي وقت مضى”.

وشدد وزير خارجية اليونان، على أن بلاده لن تتردد في الدفاع عن حقوقها ومصالحها السيادية، بأي طريقة ممكنة، في سياق متطلباتنا الدستورية والقانون الدولي.