بسبب خلافات جذرية .. اللواء الطحيش يؤكد وقوع اشتباكات بين مليشيات الوفاق بالزاوية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال آمر منطقة الزاوية العسكرية بقوات الجيش الوطني، اللواء محمد الطحيش، إن مناوشات وصلت حد الاشتباكات نشيت بين مليشيات مدينة الزاوية التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في ساعات متأخرة من أمس السبت.

الطحيش أرجع ، في تصريحات صحفية، أسباب هذه الاشتباكات إلى وجود خلافات جذرية بين هذه المليشيات، وهو ما يجعلها تحدث بين الحين والآخر، نافيًا أن تكون القيادة العامة لها يد في الاشتباكات الدائرة.

وكانت عدة مكونات تابعة لحكومة الوفاق، أعلنت حالة النفير العام دفاعًا عن طرابلس، وذلك بعد أيام من تكثيف قوات الجيش، للضربات الموجهة على محاور العاصمة، خاصة بعد إعلان القائد العام المشير خليفة حفتر ساعة الصفر.

وأعلن المجلس العسكري كاباو، التابع لرئاسة الأركان العامة بوزارة دفاع الوفاق، حالة النفير العام، قائلاً: “نضم صوتنا وإمكانياتنا وجهودنا إلى معركة الحسم، ومعركة الوطن ضد مشروع حفتر وأعوانه وأزلامه الذي يستهدف مبادي ثورتنا المجيدة، حسب البيان”.

وأوضح المجلس، أن هذا الإعلان يأتي وفاءً لدماء شهدائنا الأبرار ووفاء لمبادئ ثورة السابع عشر من فبراير التي تمثل وسيلتنا الوحيدة لأحلامنا ومطالبنا في بناء الدولة المدنية، وفي الوقت الذي تتعرض فيه عاصمتنا طرابلس للعدوان الغاشم، وما يقوم به من انتهاكات ضد المدنيين، ومحاولته الخسيسة للانقلاب على مشروع ثورة السابع عشرمن فبراير، حسب البيان .