انطلاق العمل بمكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية في بنغازي

تقديم دورات تأهيلية لمكاتب الإرشاد النفسي بالمدارس التي كانت بمناطق الاشتباكات ببنغازي

2

أخبار ليبيا 24 – خاص 

دشن مكتب الخدمة الاجتماعية و النفسية بنغازي أول انطلاقة له باجتماع موسع بمدرسة فاطمة الزهراء في منطقة الصابري ضم مدير مكتب الخدمة الاجتماعية و النفسية بنغازي حنان الفلاح ومدراء مدارس منطقة الصابري .

وأوضحت مدير مكتب الخدمة الاجتماعية و النفسية بنغازي حنان الفلاح أن الاجتماع جاء بالتنسيق مع مدير مكتب الخدمات التعليمية بنغازي المركز خالد اشتيوي،مضيفاً أنه خلال الاجتماع تم التعريف بإدارة الخدمة الاجتماعية و النفسية .

وأشارت الفلاح – لأخبار ليبيا 24  – إلى أنه طلبنا من مدراء المدارس الإحصائيات الخاصة بالمرشد النفسي والأخصائي الاجتماعي وسُبل معالجة العجز في المدارس .

ووعدت مدير مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بتقديم دورات تأهيلية لمكاتب الإرشاد النفسي بالمدارس . 

هذا وتم عرض برنامج الدعم النفسي الاجتماعي للطلبة النازحين من مناطق الاشتباكات والذي سيُقدم للطلاب وأولياء الأمور ضمن مشروع مكتب الخدمة الاجتماعية و النفسية بنغازي .

وتم خلال اللقاء  عرض مراحل تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الأخصائي الاجتماعي و المرشد النفسي بالمدارس والتي تستهدف المناطق التالية “الصابري، ووسط البلاد” ضمن مكتب الخدمات التعليمية بنغازي المركز و “منطقة قاريونس، و قنفودة” ضمن مكتب الخدمات التعليمية البركة .

المزيد من الأخبار

السراج: مذكرة التفاهم مع تركيا تندرج تحت إطار حقنا في الدفاع عن أنفسنا

رئيس أركان القوات البحرية : قادرون على صد أي عدوان تركي

متواعدًا بالرد قريبًا في الميدان .. السراج لـ”أعيان مسلاتة”: قصف المدينة من قبل قوات…

مُرحبة بمذكرة التفاهم الأمني.. مكونات الزنتان: نضع كافة إمكاناتنا تحت تصرف حكومة…

المزيد

السراج: مذكرة التفاهم مع تركيا تندرج تحت إطار حقنا في الدفاع…

رئيس أركان القوات البحرية : قادرون على صد أي عدوان تركي

متواعدًا بالرد قريبًا في الميدان .. السراج لـ”أعيان مسلاتة”:…