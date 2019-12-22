أكد أن الحل يكمن في الداخل.. سفير ليبيا بالأردن: الأطراف الدولية المتعلقة بالملف الليبي تجد صعوبة للوصول لتفاهمات حول ليبيا البرغثي: الأطراف الدولية في حاجةٍ ماسة إلى (فزعة) ليبية

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رأى سفير ليبيا لدى الأردن محمد البرغثي، اليوم الأحد، أن الأطراف الدولية ذات العلاقة بالملف الليبي قد تجد صعوبة في الوصول إلى تفاهمات حول ليبيا، مشيرًا إلى أن الأمور أصبحت تزداد تعقيدًا وتداخلًا.

وقال البرغثي، على فيسبوك، “يبدو لي أن الأطراف الدولية ذات العلاقة بالملف الليبي، قد تجد صعوبة في الوصول إلى تفاهمات”.

وأضاف، “الأمور تزداد تعقيدا وتداخلا وتصعيدا وتعصيدا، كل له حساباته (نفط، غاز، تجارة، إعمار، وجود، نفوذ، حدود، أمن، بحر متوسط، صحراء كبرى، خرائط)”.

واعتبر البرغثي، أن الأطراف الدولية باتت في حاجة للمساعدة من الداخل في ظل هذه الظروف. وقال، “هناك من يُراهن على أن الأطراف الدولية قد تساعد، ولكن يبدو أنها في حاجةٍ إلى أن تُساعد”.

وأضاف، “في ظل هذه الظروف، قد تكون الأطراف الدولية في حاجةٍ ماسة إلى (فزعة) ليبية، باعتبار أن الليبيين هم أهل الدار، وهم ضيوفنا”.

وأشار السفير الليبي في الأردن، إلى أن الحل الحقيقي للأزمة في ليبيا يكمن من الداخل وليس من الخارج. وقال البرغثي، “أهل الدار هم وحدهم القادرون، وهم قادرون على الخروج من هذه الأزمة، الحل الحقيقي؛ لن يكون إلا حلاً وطنياً بامتياز”.