مقتل ثلاثة مسلحين من مسلاتة جراء غارات للجيش الوطني الجيش الوطني شن عشر غارات على مواقع لقوات الوفاق في مسلاتة

أخبار ليبيا24

أعلنت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق اليوم السبت مقتل ثلاثة مسلحين من مسلاتة جراء غارات جوية نفذها سلاح الجو التابع للجيش الوطني، كما ذكرت أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني نفذ أكثر من 10 غارات على قوات الوفاق في مسلاتة.

وشن سلاح الجو يوم الجمعة عشرات الغارات على مواقع المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق في أكثر من موقع. ونفذ سلاح الجو غارات على مجموعات مسلحة في محيط مسلاته، كانت قد فرت بعد محاولة يائسة للتوغل إلى داخل ترهونة.

وذكر الجيش الوطني، أن الغارات دمّرت آليات لمجموعة مسلحة موالية لحكومة الوفاق بعد ما حاولت التحرك من مسلاتة باتجاه الداوون شرق ترهونة.

وقصف سلاح الجو مواقع وآليات المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق غرب مسلاتة في مناطق الواتة والبركات إثر فرارها بعد محاولة تسلل فاشلة إلى منطقة الخضراء بترهونة. وأكد الجيش الوطني، أن منطقة الداوون شرق ترهونة أصبحت تحت سيطرته، كما أكد سيطرته على منطقة كريش.