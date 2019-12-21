مسؤول بالخارجية الأمريكية: الاتفاقية بين الوفاق وتركيا تزعزع استقرار المتوسط

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مسؤول بارز بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ، إزاء اشتداد حدة الصراع في ليبيا، مشيرًا إلى أن تزايد المرتزقة على الأرض حوّل الصراع إلى نزاع دموي.

المسؤول الأمريكي أضاف ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، في تصريحات لوكالة “رويترز” الأمريكية “الولايات المتحدة تواصل الاعتراف بحكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج، لكن واشنطن لا تنحاز لأي جانب من طرفي الصراع وتتحدث مع جميع أصحاب المصلحة الذين يمكن أن يكونوا مؤثرين في محاولة صياغة اتفاق”.

وتابع “نحن قلقون للغاية بشأن التكثيف العسكري، وتورط المرتزقة بما يخلق صراعًا أكثر دموية، فالمزيد من الأضرار لحقت بالمدنيين، والأضرار لحقت بالبنية التحتية مثل المطارات والمستشفيات، وفي الوقت نفسه، لا نرى أن حفتر يكتسب أرضية أو يحقق تقدمًا”.

وواصل: “مذكرة التفاهم البحرية المُبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق غير مفيدة واستفزازية، لأنها تستفيد لصالحها من الصراع الليبي والوضع في ليبيا”.

واختتم: “في ظل الحدود البحرية التي تم ترسيمها في اليونان وقبرص، فمن وجهة نظر الولايات المتحدة، هذا مصدر قلق وليس الوقت المناسب لإثارة المزيد من عدم الاستقرار في البحر المتوسط”.