مؤسسة النفط: تضرر مقر شركة “أكاكوس” بطريق المطار جراء ضربة جوية

أخبار ليبيا 24

أكد المؤسسة الوطنية للنفط، تعرض مقر إدارة شركة “أكاكوس” للعمليات النفطية بطريق المطار في طرابلس لأضرار مادية، جراء ضربة جوية مساء أمس الجمعة.

وعلق رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على تجدد تعرض منشآت المؤسسة للخطر بسبب الاشتباكات الدائرة بطرابلس، مشيرا إلى أن منشآت المؤسسة النفط تتعرض وعامليها للخطر بشكل يومي، معتبرا ذلك أمر غير مقبول ويجب إيقافه فوراً.

وأكد صنع الله، أن هذه الضربة لم تتسبب بأضرار بشرية، داعيا الجميع بالابتعاد عن هذه المنشآت التي تشكل عصب الاقتصاد الليبي، قائلا: “إن تعرضها للخطر سيضرنا إلى إغلاق هذه المنشآت مما سيعود بالضرر الكبير على حياة المواطنين الليبيين”، بحسب ما ذكرن المؤسسة الوطنية للنقط في بيان لها أمس.

وزادت حدة الاشتباكات خلال هذه الأيام عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر عن ساعة الصفر لتقدم قواته نحو طرابلس، في المقابل لا زالت قوات حكومة الوفاق تدافع على مواقعها لمواصلة سيطرتها على العاصمة.