في قضية تزوير جديدة..أمن بنغازي تضبط مصري بأوراق ثبوتية ليبية مزورة

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ضبطت وحدة التحري والقبض بمديرية أمن بنغــازي شخص مصري الجنسية يحمل أوراق ثبوتية ليبية مزورة مقابل مبالغ مالية.

وكشف مكتب الإعلام الأمني في مـديـريــة أمن بنغـــازي أن المتهم استطاع الحصول على رخصة قيادة ووصل لبطاقة شخصية مُزور، موضحًا أن الإجراءات تحصل عليها بمساعدة شخصين آخرين بمُقابل 250 دينار لرخصة مُزورة و1000 دينار مقابل وضع عائلي مزور وشهادة ميلاد.

وأكد مكتب الإعلام الأمني أنه عرض عليه من قبل شخص ثالث لاستخراج كتيب عائلة مزور بأسماء وهمية مقابل دفع مبلغ مالي وقدره 120,000الف.

وأشار المكتب إلى أنه تم القبض على المتهم أثناء قيادته مركبة نوع “تويوتا سيكويا” وضبط بحوزته رخصة قيادة باسمه وإيصال بطاقة شخصية باسمه مزور.

وذكر مكتب الإعلام أنه بالاستدلال معه اعترف باستخراج رخصة قيادة عن طريق شخص (وأفاد بأسمه) بمقابل مبلغ مالي (250دينار)، وذلك عقب تقديمه لشهادة ميلاد ووضع عائلي مُزور.

و أكد أن المتهم اعترف باستخراج البطاقة الشخصية من مصلحة الجوازات وذلك بعد تقديمه إجراءات مُزورة وهي الوضع العائلي المزور وشهادة الميلاد، كما اعترف باستخراج هذا الوضع العائلي المزور وشهادة الميلاد من شخص ثاني (أفاد بأسمه) مقابل مبلغ مالي (1000 دينار) من أحد السجلات المدنية في ليبيا.

وأضاف المكتب أنه تم استحضار شهادة الميلاد والوضع العائلي المزور، وتبين أن هذا الوضع يحتوي على 14 اسم وعدد إخوته الفعليين المدرجين بالوضع العائلي 7 أسماء بينما باقي الأسماء المدرجة هم أسماء أبناء عُمومته ومدرجين بهذا الوضع العائلي المزور على أساس إخوته.

وأوضح المكتب أن المتهم اعترف على شخص ثالث (وأفاد بأسمه) حيث عرض عليه استخراج كتيب عائلة مزور بأسماء وهمية مقابل دفع مبلغ مالي قدره مائة وعشرون الف دينار.

ولفت إلى أنه تم ضبط جواز سفر مصري الجنسية منتهي الصلاحية من سنة 2007م به تحديد إقامة مُزورة حتى سنة 2019م، وسبق وأن غادر ليبيا إلى مصر بوثيقة سفر ليبية مُزورة.

وأكد مكتب الإعلام الأمني أنه اتخذت الإجراءات القانونية والإحالة إلى جهة الاختصاص النيابة العامة والآن في قبضة العدالة.