رويترز: قلق أمريكي إزاء تصاعد الصراع بليبيا ووجود قوات روسية تدعم حفتر

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن “الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد حدة الصراع في ليبيا وسط تقارير عن وجود مرتزقة روس يدعمون قوات خليفة حفتر على الأرض”.

وأكد المسؤول، بحسب ما نشرت وكالة رويترز، أن الولايات المتحدة تواصل الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، لكنه أوضح أن واشنطن لا تنحاز لطرف في الصراع وتتحدث مع جميع الأطراف التي قد تكون مؤثرة في محاولة صياغة اتفاق يحل الصراع.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: “مع تزايد أعداد قوات فاجنر والمرتزقة على الأرض نعتقد أنها تغير مشهد الصراع وتصعده”، في إشارة إلى مجموعة مرتزقة روسية معروفة باسم (فاجنر)، وفقا لرويترز.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، قد قال في تصريحات سابقة إن التدخل العسكري الروسي يهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، داعيا الدول الأوروبية لفرض عقوبات ضد شركة الخدمات العسكرية الخاصة “فاغنر”.

ونشرت جريدتا “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” مطلع الشهر الماضي تقريرا بشأن وصول مئتي مقاتل روسي من مجموعة “فاغنر”، بينهم قناصة، إلى ليبيا أخيرا، ويعتقد أن المجموعة تابعة ليفغيني بريغوزين حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعلق المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية على مذكرتي التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا، قائلا: “الآن فيما يتعلق بالحدود البحرية، أنت تقوم بترسيم الحدود في اليونان وقبرص… من وجهة نظر الولايات المتحدة، هذا مثارا للقلق… هذا ليس الوقت المناسب لإثارة المزيد من عدم الاستقرار في البحر المتوسط”.

ووقع السراج مع أردوغان في 27 نوفمبر الماضي بمدينة إسطنبول، على مذكرتي تفاهم تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما.

وأثار هذا الاتفاق معارضة ورافضا واسعا من قبل مجلس النواب وحكومته المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة، ومن قبل مصر واليونان وقبرص، التي تشهد العلاقات بينها في الآونة الأخيرة تقاربا ملحوظا في ظل خلافاتها مع تركيا.