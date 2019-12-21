رئيس الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية يشيد ببطولة “محمد مخلوف” الدولية في بنغازي

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أشاد رئيس الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية المغربي المأمون محمد ، بجهود الاتحاد الليبي للعبة، على مجهوداته في تنظيم بطولة محمد مخلوف الدولية.

وأكد المأمون في رسالة شكر أن هذه البطولة حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى التنظيم والاستقبال وروح التنافس بين الأبطال.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي :”يسعدني أن أقدم شكري وامتناني للجنة العليا وعائلة مخلوف الرياضية، ولجميع الفاعلين الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث الرياضي وإعطاء صورة صحيحة على رياضة القوة البدنية وتطورها على الصعيد الأفريقي والدولي”.

وكانت مدينة بنغازي شهدت خلال الأيام الماضية إقامة فعاليات بطولة محمد مخلوف الدولية والتي تعد رسالة للعالم بأن مدينة بنغازي مدينة الأمن والسلام.