تكليف مراقب جديد لآثار بنغازي مصلحة الآثار تكلف مراقبًا جديدًا لمراقبة آثار بنغازي

أخبار ليبيا24

أصدر رئيس مصلحة الآثار الليبية بالحكومة المؤقتة المكلف أنيس حامد يونس، قرارا يقضي بتكليف مراقب جديد لآثار بنغازي.

ونصت المادة الأولى على تكليف هاني حسن الشريف مراقبًا لمراقبة آثار بنغازي.

وتم تكليف الشريف خلفا للدكتور فتحي الساحلي الذي تم تكليفه مديرا لإدارة البحوث بمصلحة الآثار الليبية بالحكومة المؤقتة.

وشغل هاني حسن الشريف رئيس قسم التسجيل والتوثيق بمراقبة آثار توكرة، ومتحصل على ماجستير مصغر في الإدارة، ومتحصل على دورات من جامعة درهام الإنجليزية في مجالات متعددة.

وشارك الشريف في دورة في حماية وإدارة المواقع الاثرية، وتسجيل وتوثيق الموروث الثقافي بتطبيق الـ “هيدب” ودورة في كيفية تقييم ورصد حالات الانتهاكات وتتبعهن.

وأيضا شارك في دورة على كيفية المسح الميداني بجهاز الجيوفزيائي، ودورة على برنامج “كيو جي أي أس” المعد لإدخال البيانات وتصميم الخرائط للمواقع الاثرية وكيفية تتبع حالتها.