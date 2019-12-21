بعد مصادقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم الأمني.. السيسي يبحث حماية الحدود وتأمينها

أخبار ليبيا 24 – سياسة

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، بعد ساعات من مصادقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وحكومة الوفاق المدعومة دوليًا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، في بيان له، نشره موقع “المصري اليوم”، إن الاجتماع تناول استعراض آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة المصرية لحماية الحدود المصرية وتأمينها وإحكام السيطرة عليها.

راضي أضاف أن الاجتماع شهد أيضًا بحث عن آخر تطورات جهود القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والبحرية على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وحسب البيان، أشاد الرئيس المصري بما يبذله جنود القوات المسلحة من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصر، موجهًا بمواصلة رفع مستوى القدرات والتدريب والاستعداد القتالي.

يشار إلى أن البرلمان التركي صادق على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، بعد أسابيع من موافقته على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بحوض شرق المتوسط.