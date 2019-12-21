القيادة العامة: الهجوم على منطقة الداوون نتيجة يأس وتخبط قوات الوفاق بسبب استهداف مصراتة

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أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن هجوم قوات الوفاق من مصراتة على منطقة الداوون شرق ترهونة نتيجة يأسها وتخبطها والخسائر التي منيت بها بسبب استهداف المواقع العسكرية في مصراتة مؤخرا.

وأضافت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها أنه تم دحر قوات الوفاق التي حاولت الهجوم على منطقة الداوون ببعض القدرات الذاتية للمدينة وحدها .

وأوضحت القيادة العامة أن هذا الهجوم الذي مني بالفشل دلالة على أن حكومة الوفاق لا تحكمها مبادئ ولا مصالح وطنية وهي على استعداد أن تزهق أرواح الشباب وخصوصا أبناء مصراتة في مغامراتها الفاشلة وتقديراتها الخاطئة و تصرفاتها الطائشة التي تنم عن عدم مبالة من قيادات المليشيات تجاه المهلة التي وجهتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية لهذه المليشيات.

وجددت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية التزامها لمدينة مصراتة بمهلة الثلاثة أيام التي تنتهي الساعة 12 مساء يوم الأحد القادم دون تجديدها أو تمديدها وذلك رغم محاولة هجومها الفاشلة على منطقة الداوون.

وشددت القيادة العامة على حرصها على سلامة سكان ومرافق مصراتة وأملًا منها في أن يتغلب أعيان وحكماء المدينة على المتطرفين الذين يقودون مدينتهم وليبيا للدمار والخراب والقتل.

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عموم أبناء الشعب الليبي إلى عدم متابعة منصات الإعلام والأخبار للإخوان المسلمين التي فقدت ولا تزال تفقد مصداقيتها نتيجة كذبها وتضليلها المتواصل للرأي العام.

وتابعت القيادة :”ما فرية وبهتان احتلال وسيطرة مليشيات حكومة الوفاق على وسط مدينة ترهونة إلا دليل على ذلك، فقد اتضحت الحقيقة بعد ذلك للعالم في أنهم لم يتجاوزوا في أعمالهم الإجرامية سوى محاولة تهديد منطقة الداوون شرق ترهونة حيث تم هروبهم بمجرد تحرك بعض وحدات اللواء التاسع لمواجهتهم”.

وأكدت القيادة أنه تمت ملاحقتهم براً وجواً واستهدافهم حتى تجاوزوا في فرارهم مدينة مسلاته التي انطلقوا منها بعد قتل أعداد كبيرة منهم.