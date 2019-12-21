القبض على صاحب مصنع “الممتاز” لصناعة الحلويات في بنغازي

القبض على صاحب مصنع “الممتاز” لصناعة الحلويات في بنغازي

أخبار ليبيا24

أكد جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أنه تم القبض على صاحب مصنع “الممتاز” لصناعة الحلويات إبراهيم العوكلي في مدينة بنغازي لاستعماله ختم بتاريخ صلاحية مزور وانعدام المعايير الصحية.

وأوضح مكتب الإعلام في الجهاز أنه بعد التحري قام عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بمداهمة وإغلاق مصنع الممتاز بأرض الكواديك بمنطقة بوعطني.

وأشار مكتب الإعلام إلى أن المصنع يعمل دون إذن قانوني واختصاصي ويستعمل ختم مزور لمزاولة عمله.

وأوضح مكتب الإعلام في الجهاز أن الختم تحت اسم “كرنفال المودة” حيث يحدد من خلاله تواريخ و مدة صلاحية وهمية للحلويات.

ولفت المكتب إلى انعدام المعايير الصحية التي تسمح للمصنع بالعمل واستعمال معدات وأطباق متأكلة من الصدأ وتراكم القمامة داخل المصنع مما أدى الي وجود حشرات وروائح كريهة بالداخل.

وأفاد مكتب الإعلام أنه تم القبض على صاحب المصنع وعدد من العمالة الليبية والمصرية وإغلاقه و إحالتهم لجهات الاختصاص.