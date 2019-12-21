البرلمان التركي يوافق على الاتفاق الأمني المبرم مع حكومة الوفاق أوقطاي يؤكد استعداد تركيا لتقديم الدعم لحكومة الوفاق

أخبار ليبيا24

وافق البرلمان التركي اليوم السبت على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وحكومة الوفاق، والتي جرى توقيعها يوم 27 نوفمبر الماضي.

وأعلن، نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أن أنقرة مستعدة لتقييم ما يلزم اتخاذه من إجراءات، في حال ورود طلب من حكومة الوفاق.

وجاء أوقطاي، في كلمة خلال ملتقى للتجارة والتعاون بإسطنبول، اليوم السبت، في إشارة إلى إمكانية إرسال تركيا قوات إلى ليبيا في حال تلقت طلبا رسميًا بذلك.

وقبل أيام، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقت دعوة لإرسال جنود إلى ليبيا.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي مع رئيس حكومة الوفاق، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصدّق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر.

في المقابل وافق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يوم الأربعاء في اجتماع استثنائي على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني مع تركيا.