البعثة الأممية في ليبيا تبدي أسفها للتصعيد العسكري المتفاقم

أخبار ليبيا24

أبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أسفها للتطورات الأخيرة وللتصعيد العسكري المتفاقم، ولقيام الطرفين المتصارعين بالاستقواء بالخارج وبتبادل التخوين وبتعريض وحدة ليبيا للخطر.

وأكدت البعثة في بيان لها أنها مؤمنة بحتمية الحل السياسي وماضية قدما في مسعاها الحثيث لترميم الموقف الدولي المتصدع من ليبيا.

وشددت على حثها الليبيين للعودة لطاولة التفاوض في سبيل حقن الدماء الزكية، ووقف التقاتل بين الإخوة، وكبح التدخل الخارجي، ووقف إنزال المزيد من النوائب بالمدنيين الآمنين.