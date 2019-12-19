معربًا عن تفاؤله بشأن مؤتمر برلين.. دي مايو: توصلنا إلى اتفاق مبدئي بشأن نص الاستنتاجات حول الوضع الليبي

معربًا عن تفاؤله بشأن مؤتمر برلين.. دي مايو: توصلنا إلى اتفاق مبدئي بشأن نص الاستنتاجات حول الوضع الليبي دي مايو: القمة يمكن أن تعقد في بداية العام الجاري

أخبار ليبيا 24 – دولي

أعرب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، عن تفاؤله بشأن الإعدادات الجارية لمؤتمر برلين الخاص بليبيا، والذي من المقرر أن ينعقد مطلع العام المقبل.

دي مايو قال – جلسة إحاطة برلمانية أمام مجلس النواب عقب زيارته لليبيا – نحن متفائلون بالعمل المُنجز في مجال التحضير لمؤتمر برلين، الذي سمح لنا بالتوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن نص الاستنتاجات .

وأضاف نتوقع أن يتم تحديد الموعد على الفور وأن القمة يمكن أن تعقد في بداية العام الجاري .

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد التقى وزير الخارجية الإيطالي ”لويجي دي مايو” الثلاثاء بمدينة القبة بحضور وكيل وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة ”حبيب الميهوب”، وسفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم الشعبين الليبي والإيطالي.

وأكد صالح لوزير الخارجية الإيطالي خلال اللقاء بأن أي حل للأزمة الليبية سواءً في برلين أو غيرها لا يكون إلا باحترام إرادة الشعب الليبي ومن يمثلونه وبحكومة وحدة وطنية تمثل أقاليم ليبيا التاريخية وبما يحقق توزيع عادل للثروات بين أبناء الشعب الليبي

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه مطلع الشهر المقبل، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

