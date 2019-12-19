مشاركة ليبية في اجتماع الخبراء العرب التابع للاسكوا التطرق للاحتياجات الهامة لهذه الشريحة في ظل الارتفاع المخيف لحالات الاعاقة بسبب الحروب

أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتم بالعاصمة المصرية القاهرة الاجتماع الرابع للجنة الخبراء العرب التابعة لمنظمة “الاسكوا” ، والذي أقيم على مدار يومي الخامس عشر والسادس عشر من ديسمبر الجاري .

وشهد الاجتماع حضور بشير الفيتوري الخبير الدولي في مجال شؤون الإعاقة ممثلا عن ليبيا .

الفيتوري قال – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – إن الاجتماع تناول موضوع “تقييم الاعاقة وتحديدها كوسيلة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أفضل في البلدان العربية ” .

وتحدث نمثل ليبيا في مداخلة له عن الأوضاع التي تعيشها هذه الشريحة في ليبيا، متطرقًا إلى احتياجات الهامة لهذه الشريحة في ظل الارتفاع المخيف لحالات الاعاقة بسبب الحروب.

وتحاول عديد المنظمات الدولية تقديم دعماً لوجستي لأجل احتواء هذه الفئة ورسم سياسات وخطط دامجة مبنية علي تكأفؤ الفرص وتطبيق ما جاء بالاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .