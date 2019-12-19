مشاركة ليبية في اجتماع الخبراء العرب التابع للإسكوا

أخبار ليبيا24- خاص

اختتم بالعاصمة المصرية القاهرة الاجتماع الرابع للجنة الخبراء العرب التابعة لمنظمة الإسكوا والتي أقيمت على مدار يومي 15 و 16 من ديسمبر الجاري.

وشهد الاجتماع حضور بشير الفيتوري الخبير الدولي في مجال شؤون الإعاقة ممثلا عن ليبيا.

وقال الفيتوري في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″ إن الاجتماع تناول موضوع تقييم الإعاقة وتحديدها كوسيلة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أفضل في البلدان العربية.

وأضاف ممثل ليبيا تحدثت في مداخلةً لي عن الأوضاع التي تعيشها هذه الشريحة في ليبيا، وتم التطرق أيضا إلى الاحتياجات الهامة لهذه الشريحة في ظل الارتفاع المخيف لحالات الإعاقة بسبب الحروب.

وتحاول عديد المنظمات الدولية تقديم دعماً لوجستي لأجل احتواء هذه الفئة ورسم سياسات وخطط دامجة مبنية على تكافؤ الفرص وتطبيق ما جاء بالاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .