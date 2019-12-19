كرة الصالات تستعد لأمم أفريقيا بودية أمام فريق مغربي

أخبار ليبيا24- خاص

تمكن المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات من الفوز على فريق منتخب عصبة الغرب المغربى بنتيجة 5-4، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء بقاعة الدرارب بمدينة طنجة المغربية خلال معسكر المنتخب الذي يتواصل هذه الأيام.

وتعتبر هذه المباراة هي أولى مباريات المنتخب الودية في معسكره التحضيري، وأتاح المدرب الإسباني للمنتخب خوليو فرنانديز الفرصة لجميع اللاعبين المشاركين فى المعسكر بالمشاركة في هذه المباراة للوقوف على جاهزيتهم وإمكانياتهم وقدراتهم الفنية .