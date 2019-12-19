قبائل الزنتان تعلن وضع أبنائها تحت تصرف الجيش للجهاد ضد المستعمر العثماني قبائل الزنتان تدعو كل القرى والمدن لتسجل موقفها ضد بيع الوطن وقوى الظلام

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مجلس قبائل الزنتان ومكتب المنسق الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس البلدي والقوى المساندة للزنتان، ساعة الصفر والجهاد ضد”المستعمر التركي”، وتقديم الدعم اللامحدود لقوات الجيش في آخر مراحل تحرير العاصمة.

وقال مجلس قبائل الزنتان والجهات الداعمة له في تسجيل مرئي، تلاه أحد الممثلين عنهم، إن طرابلس تشهد سطوة المليشيات الإرهابية التي تضم السُراق والحاقدين والدواعش والإخوان والغوغاء متمترسين وراء المدعو فائز السراج وأعوانه من المجرمين والمؤدجلين، الذين أهلكوا الحرث والنسل، وارتكبوا شتى أنواع الجرائم بحق الشعب الليبي والعاصمة بشكل خاص ما خلف فوضى وغياب كامل لللأمن والاستقرار، حسب البيان.

وأضاف البيان: “وفاءً لدماء شهداءنا الأبرار، الذين ضحوا من أجل قيام أول نتاج ديمقراطي وهو البرلمان، وقيام دولة مستقلة وليس ولاية تتبع الدولة العثمانية وخلافة أردغان، ولما سطره أبطالنا الأشاوس في ملحمة طوفان الكرامة لتحرير عاصمتنا الحبيبة وانتصارهم المُظفر في هذه الملحمة التي تكسرت فيها أحلام السفهاء والتُبع الأتراك”.

وتابع البيان: “كما فرضت علينا قوى البغي والعدوان خوض معركة فجر ليبيا لاغتصاب السلطة من الشعب وحكم ليبيا بالقوة ورفض نتائج صناديق الاقتراع التي يزعمون اليوم انهم ينادون بها، فإن قبائل الزنتان من خلال مكوناتها المدنية والعسكرية، وهي تشهد المرحلة الأخيرة من مراحل تحرير كامل التراب الليبي والانتصار على الشحد المليشاوي ودواعش المال العام، تعلن الجهاد ضد المستعمر التركي العثماني وأتباعم الذين خيل لهم بيع الوطن مقابل البقاء في كراسيهم ليعيثوا في ليبيا فسادًا”.

وأعلن قبائل الزنتان وضع كل أبناء قبائل وأعيان قبائل الزنتان تحت تصرف القوات المسلحة ورد كيد الساعين إلى بيع ليبيا، بالإضافة لدعوة كل القرى والمدن الليبية أن تسجل موقفها ضد بيع الوطن وضد قوى الظلام والتبعية من أجل سيادتهم في معركة الكرامة وتحرير الوطن”.

وأكد مجلس أعيان قبائل الزنتان أنه الجسم الشرعي الوحيد الممثل لقبائل الزنتان، وأي جهة أخري غير شرعية سيتم محاكمتها قضائيا بمجرد معرفة من وراءها، ونطالب مجلس النواب باستغلال لكل هذه الفرص والتواصل الجاد مع كل الدول للتواصل لسحب الاعتراف بشرعية مجلس السراج الوهمي والزائف، بالإضافة للمضي قدمًا في تقديم الدعم اللامحدود، وحانت ساعة الصفر للإنهاء هذه المعركة لكسر جبروت الظلاميين وكسر صنم الاستعمار”.