دي مايو: السلام في ليبيا يعني وقف انتشار الخلايا الإرهابية

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، أنه سيقوم بتعيين مبعوث خاص بإيطاليا إلى ليبيا، بهدف البقاء على اتصال دائم مع أطراف النزاع، لافتًا إلى أن هذا الأمر يتعلق بشخصية وصفها بـ”رفيعة المستوى”.

وأضاف في مقابلة له، ببرنامج تليفزيوني، أمس الأربعاء، نشرتها وكالة “آكي” الإيطالية، لا يمكننا قبول التصعيد في ليبيا، وهو ما يجري بالفعل، وإنما علينا السعي لكبحه، موضحًا أنه عندما سقطت الحكومة الإيطالية الأولى فقدت بلاده مكانتها في ليبيا.

دي مايو أردف، أن بلاده تحتاج لمبعوث خاص، يكون شخصية سياسية يدعمها السلك الدبلوماسي والمخابرات الإيطالية، مُختتمًا أن السلام في ليبيا يعني وقف انتشار الخلايا الإرهابية.

ووصل وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى طرابلس، صباح الثلاثاء الماضي، في زيارة خاطفة، لعقد مشاورات مع طرفي الصراع في ليبيا.

ومن جهته، استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بمقر المجلس بطرابلس، وزير الخارجية الإيطالي، والوفد المرافق له، بحضر وزير خارجية الوفاق محمد طاهر سيالة، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

كما التقى دي مايو، نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ثم انتقال إلى شرق البلاد والتقي القائد العام المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح .