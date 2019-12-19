خلال لقائهم للثني ببنغازي… وفد الأمازيغ يجدد دعمه للقوات المسلحة والحكومة المؤقتة الوفد الأمازيغي يؤكد وقوفهم مع الشرعية لتحرير الوطن من الجماعات الإرهابية والإجرامية

أخبار ليبيا 24

جدد وفدا من مكون الأمازيغ من الجبل الغربي، خلال لقائهم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، دعمه للقيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة المؤقتة.

وأكد الوفد خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، وقوفهم مع الشرعية لتحرير الوطن من الجماعات الإرهابية والإجرامية، بحسب ما نشر مكتب الإعلام والتواصل للحكومة المؤقتة.

واطلع الثني، على احتياجات ومختنقات الجبل الغربي، مؤكدا على أهمية تشكيل مجلس تسييري للبلدية وفق التوافق الاجتماعي للمنطقة.

وأصدر الثني، تعليماته للجهات ذات الاختصاص لتوفير ما يمكن توفيره بحسب الامكانيات المتاحة من السلع التموينية والوقود، والتعامل مع المندوب الذي سيتم تكليفه من قبل المجلس التسييري لتسهيل هذه الأمور.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد الدراسات والتقديرات لمعالجة المختنقات، وفق الأولويات في مجال حفر الآبار وصيانة الطرق العامة وتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية حسب القوائم والكشوفات التي ستحال لديوان مجلس الوزراء بالخصوص.

وكان الوفد الأمازيغي قد التقى في الثالث من الشهر الجاري بمقر القيادة العامة بالرجمة، القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر، وأكد الوفد دعمه للقيادة العامة، معربين عن مباركتهم للعمليات العسكرية في طرابلس، كما أكدوا على أهمية دور القيادة العامة في المصالحة الوطنية بين مُدن المنطقة الغربية وقبائلها.