تخصيص أكثر من نصف مليون لتر من الكيروسين لمنطقة الجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس مجلس الإدارة في شركة البريقة لتسويق النفط، خيرالله صالح المريمي، إن الشركة خصصت 600 ألف لتر من الكيروسين، ليتم توزيعاها على عدد من المناطق بالجبل الأخضر وجنوب الجبل الأخضر.

وأكد المريمي، في تصريح لأخبار ليبيا24، تخصيص الكمية جاء بناء على طلبات المواطنين بهذه المنطقة والتي تشتهر بالبرد أثناء فصل الشتاء، والتي يستخدمها المواطنين في هذه المناطق للتدفئة.

وأشار المريمي، أنه تم تخصيص هذه الكمية عن طريق شركة سرت، وسيتم توزيعها في بداية الأسبوع القادم.

وأكد على أن شركة البريقة هي شركة خدمية توفر الوقود بكل أنواعه وكذلك الغاز لكل المناطق، كما أكد عدم وجود أي أزمة تذكر في الوقود والغاز.

وتتعرض منطقة الجبل الأخضر لأزمة في مادة الكيروسين التي تعتبر من أهم المواد البترولية التي يستخدمها المواطنين في التدفئة.