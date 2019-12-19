المجبري: السراج رفض اعتماد محضر الاتفاق النهائي لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية لقاءت توحيد الجيش بين القادة العسكريين كادت أن تنتهي لكن السراج عرقل الاتفاق

أخبار ليبيا 24

اتهم نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري، رئيس المجلس فائز السراج بعرقلة الاتفاق النهائي بين القادة العسكريين الليبيين الذي جرى بالعاصمة المصرية القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

وأشار المجبري في تصريحات لـ”بوابة أخبار اليوم” أمس الأربعاء، إلى أن السراج رفض اعتماد محضر الاتفاق النهائي بين القادة العسكريين الليبيين في ختام المباحثات الأخيرة التي عقدت في القاهرة لتوحيد كافة التشكيلات المسلحة تحت مظلة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال المجبري: إن “لقاءت توحيد الجيش الليبي التي استضافتها القاهرة بين قادة من الجيش الليبي وعسكريين من غرب ليبيا بقيادة اللواء سالم جحا من مصراتة، واللواء عبد الرحمن الطويل رئيس الأركان السابق في حكومة الوفاق، كادت أن ينهي العسكريين الجانب الفني لتوحيد المؤسسة العسكرية، لكن السراج عرقل الاتفاق الفني برفض اعتماده”.

وأضاف المجبري، أن فائز السراج أصدر قرارا بعد لقاءات القاهرة بعزل اللواء عبدالرحمن الطويل من منصبه بعد مشاركته في اتفاقات توحيد المؤسسة العسكرية، والذي كانت له تصريحات مؤيدة لتوحيد القوات المسلحة في جموع ليبيا.

واختتم نائب رئيس المجلس الرئاسي حديثه قائلا: إن “السراج عزل عبدالرحمن الطويل من منصبه لتصريحاته المؤيدة لتوحيد المؤسسة العسكرية ودعم حفتر، وذلك بالمخالفة للاتفاق السياسي، حيث قدمت اعتراضا على هذا القرار وهو محل نزاع قانوني بيني وبين السراج وننتظر حكم المحكمة بهذا الخصوص”.

وأطلقت القاهرة قبل عدة أشهر من بدء المعارك في طرابلس، مبادرة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، المتمثلة في الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا والقوات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في غرب البلاد.

وبعد عقد عدة اجتماعات بين قادة عسكريين من شرق البلاد وغربها وجنوبها، تعرقلت مبادر القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، بسبب خلاف على بعض النقاط بشأن قيادة الجيش الليبي.