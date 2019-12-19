القماطي يؤكد قبول حكومة الوفاق للعرض التركي بشأن التدخل العسكري

أخبار ليبيا24

أكد المبعوث الشخصي لرئيس حكومة الوفاق فائز السراج، الدكتور جمعة القماطي، قبول الحكومة بشكل رسمي العرض التركي بشأن التدخل العسكري في ليبيا ضد القوات المسلحة.

وقال القماطي على تويتر “حكومة الوفاق تقبل رسميا عروض تركيا للدعم في معركة الدفاع عن طرابلس”.

وأضاف، “تركيا تقترب من تحييد روسيا عن دعمها لمجرم الحرب حفتر، والجزائر تعود اليوم بقوة إلى المشهد الليبي لردع دولة عربية قريبة! تدعم حفتر”.

واعتبر القماطي أن قبول حكومة الوفاق للعرض التركي بالتدخل العسكري في ليبيا سيسفر عن هزيمة حتمية لقوات الجيش الوطني الساعية منذ أبريل الماضي إلى تحرير العاصمة من الجماعات المسلحة. وقال القماطي، “هزيمة حفتر الحتمية وإرساله إلى مزبلة التاريخ بإذن الله”.

وذكرت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق بموافقة مجلس الوزراء بالحكومة على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال قوات من الجيش التركي إلى طرابلس لمساندتها لمواجهة الجيش الوطني.

وبينما لم تعلن حكومة الوفاق بشكل رسمي ذلك، قالت قناة ليبيا الأحرار على تويتر “إن مجلس الوزراء بحكومة الوفاق قرر في اجتماع، استثنائي ضم قيادات عسكرية، الموافقة على تفعيل مذكرة التفاهم العسكرية مع أنقرة وقبول عرض الدعم النوعي من تركيا”.