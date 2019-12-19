العثور على خمس جثث متحللة وسط الصحراء جنوب طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

عثرت دوريات مشتركة من جهازي مكافحة الهجرة غير الشرعية في كل من طبرق والبيضاء أثناء المرور على خطوط الهجرة جنوب طبرق خمس جثث متحللة في مكان صحراوي يبعد أكثر من مئة كيلومتر من الحدود المصرية.

وقال عقيد إبراهيم الأربد، رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية في طبرق لأخبار ليبيا 24 إن الدوريات عثرت على هذه الجثامين في منطقة تقع جنوب طبرق بنحو 180 كيلومترًا وعلى بعد 15 كيلو مترًا شرق خط البترول القادم من حقل السرير النفطي التابع لشركة الخليج، كما تبعد نحو 120 كيلو مترًا من الحدود الليبية المصرية، مرجحًا أنها تعود لمهاجرين مصريين.

وأضاف، أن فرق من جهاز الهجرة غير الشرعية والهلال الأحمر وعضو من النيابة وطبيب شرعي سينتقلون اليوم الخميس لإحضار الجثث إلى طبرق أو يتم دفنها في مكانها.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم العثور فيها على جثث مهاجرين في مناطق صحراوية، بعد تركهم في الصحراء بدون أكل ولا شرب، مما يسفر عن هلاك أغلبهم.