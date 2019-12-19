أحزاب المعارضة التركية ترفض مذكرة ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع الوفاق

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال نائب رئيس الكتلة الحزبية عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أنجين ألتاي، إن نواب حزبه بالتحالف مع نظرائهم من حزبي الخير والشعوب الديمقراطي، صوتوا أمس الأول الثلاثاء، بالرفض على الاتفاق التركي الموقع مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي.

أنجين ألتاي تابع في تصريحات له، نشرها موقع “تركيا الآن”، صوت حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير وحزب الشعوب الديمقراطي بالرفض، في لجنة وزارة الخارجية، على الاتفاقية الدولية مع ليبيا”.

وأضاف “نحن لدينا العديد من الأسباب لهذا، رغم موافقتنا لسنوات على الاتفاقيات الدولية التي عرضت على البرلمان، ونحن كحزب الشعب الجمهوري كنا نوافق على 99% منها”.

وانتقد “ألتاي” في تصريحاته، حديث رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشالي، الذي قال فيه إن مسألة إرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا هي مسألة بقاء من أجل الدولة، مُعلقًا على ذلك: “بهتشالي مشكورًا بقوله “مسألة بقاء”، فإن ذلك يعني أن حزب العدالة والتنمية يدرك أنه سيخسر الانتخابات”.

واختتم: “الجميع يعلم ما هو البقاء، وهناك حزب يُدعى حزب الحركة القومية، لكن عندما يتحدث السيد بهتشالي، أعتقد أن من يتحدث هو الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية، وما دام بهتشالي قد قال مسألة بقاء، فإن أردوغان سيحصل على هزيمة جديدة”.

وفي السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، وقع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي، رجب أردوغان، تتعلقان؛ بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.