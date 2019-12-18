ملف الأزمة الليبية .. على طاولة نائب وزير الخارجية الروسي والسفير التركي بموسكو الطرفين نقاشا الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز على القضايا الليبية

أخبار ليبيا 24 – سياسة

استقبل نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، سفير الجمهورية التركية في موسكو، محمد سامسار، بناء على طلبه.

وأوضحت الخارجية الروسية، في بيان، عبر حسابها الرسمي، اليوم الأربعاء، أن الطرفين نقاشا الوضع الحالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على القضايا السورية والليبية والفلسطينية.

وكان بوغدانوف، قال الأربعاء الماضي، إن روسيا ليست طرفًا في الاتفاقية التركية الليبية، لكنها تأمل بأن تبلغها أنقرة بمحتويات المذكرة المتعلقة بالمناطق البحرية، التي تم توقيعها مؤخرًا .

وأضاف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، الليبيون أنفسهم وغيرهم من الأطراف المعنية، واليونان وقبرص تشعر بالقلق إزاء هذه الاتفاقية لأنها تبقى سرية، ومن ثم سيكون من الجيد الإفصاح عن محتوى المذكرة .

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن استعداد بلاده لإرسالة قوات عسكرية تساند حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، إذا طلبت ذلك، ما اعتبره كثيرون تهديدا تركيا بغزو الأراضي الليبية.