لمناقشة إرسال قوات لليبيا .. أردوغان يعلن عن زيارة لوفد تركي قريبًا إلى روسيا هذه الزيارة جاءت بناء على قرار من الرئيس التركي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، أن وفدًا من بلاده سيتوجه قريبًا إلى روسيا لمناقشة الوضع في ليبيا وسوريا، مؤكدا أن المناقشات ستتضمن احتمال إرسال أنقرة قوات إلى ليبيا.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية، تصريحات أردوغان، حيث قال: “لقد أصدرنا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمرًا، بموجبه، سيزور نائب وزير الخارجية ونائب وزير الدفاع الوطني، بالإضافة إلى ممثلي المخابرات والأمن القومي، موسكو في وقت قريب”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، استقبل سفير الجمهورية التركية في موسكو، محمد سامسار، بناء على طلبه.

وأوضحت الخارجية الروسية، في بيان، عبر حسابها الرسمي، اليوم الأربعاء، أن الطرفين نقاشا الوضع الحالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على القضايا السورية والليبية والفلسطينية.