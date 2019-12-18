“فضيحة عسكرية”.. وثيقة تركية مسربة تكشف ضعف أداء الطائرات المسيرة المستخدمة في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أظهرت وثيقة عسكرية يونانية مُسربة، أن الطائرات المُسيرة التي اشترتها قطر وتنشرها تركيا حاليًا في ليبيا، ضعيفة الأداء وكثيرة الأعطال، موضحة أنها أدت أحيانا إلى تأجيل هجمات مهمة للجيش التركي، لاسيما في سوريا.

وذكر موقع ميدل إيست، نقلاً عن موقع “ptisidiastima” اليوناني، أن مصدر الوثيقة، جنود أتراك فروا إلى اليونان خلال محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا، منتصف يوليو في عام 2016 .

وحسب الوثيقة المسربة، فإن الطائرات المقصودة هي من طراز بايراكتار، وتنتجها شركة مملوكة لسلجوق بايراكتار، صهر الرئيس التركي رجب أردوغان، موضحة أن إحدى العمليات العسكرية الحساسة تأخرت بسبب هذا الأمر، خصوصا عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون داخل الأراضي السورية.

وقالت وسائل إعلام في أثينا، بحسب الصحيفة اليونانية، إن تسريب هذه الوثيقة في هذا الوقت بالذات، رسالة إنذار من أثينا إلى أنقرة بعد التوتر الأخير حول التنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط.

وكشفت الوثيقة، التي تحمل توقيع الجنرال عوني آنغون الذي كان حينذاك رئيس أركان الجيش التركي، حجم التأثير الشخصي على مبيعات الأسلحة التركية من جهة، وتضاؤل تنافسية هذا النوع من الطائرات بسبب كثرة الأعطال.