درنة تتظاهر ضد التدخل التركي في ليبيا درنة قبل تحريرها عانت لسنوات من الإرهاب المدعوم من الخارج

أخبار ليبيا24

نظمت، اليوم الأربعاء، بساحة مسجد الصحابة في درنة مظاهرة تندد باستمرار التدخل التركي في ليبيا وللتنديد بالاتفاقية المُبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا.

واحتشد أهالي درنة، الذين قبل تحرير مدينتهم عانوا لسنوات الإرهاب المدعوم من الخارج والذي كان لتركيا يد فيه، وسط ساحة المسجد رافعين لافتات وشعارات منددة بالتدخل التركي في الشأن الليبي واستمرار دعمها للجماعات المسلحة العلني ضد الجيش الوطني.

ورفع المتظاهرين لافتات، تقول: “لا للخيانة لا للاستقواء بالعصملي وتاريخه الظالم”.

في غضون ذلك، جدد أهالي درنة المتظاهرين دعمهم الكامل للجيش الوطني في حربه ضد الإرهاب والجماعات المسلحة، كما أكدوا على دعمه له في التصدي للتدخلات الخارجية، التي من أبرزها التدخل التركي.