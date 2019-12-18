حفتر يؤكد خلال لقائه دي مايو عزمه على القضاء على الإرهاب والخارجين عن القانون

الاجتماع بحث آخر مستجدات الشأن السياسي في ليبيا والتعاون بين البلدين في كافة المجالات

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أخبار ليبيا 24

أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، عن عزم القوات المسلحة القضاء على الإرهاب والمجموعات الخارجة عن القانون، على حد قوله.

جاءت هذه التصريحات خلال استقبال حفتر لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أمس الثلاثاء، بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة شرق بنغازي، بحسب ما نشرت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العام.

وناقش حفتر مع لويجي دي مايو والوفد المرافق له، آخر مستجدات الشأن السياسي في ليبيا والتعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وقد أجرى دي مايو أمس الثلاثاء زيارة إلى ليبيا افتتاحها بلقاء مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في طرابلس، ثم انتقل إلى بنغازي وهناك التقى القائد العام خليفة حفتر، وبعدها اجتمع مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

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