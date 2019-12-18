حزب الشعب التركي: لا نريد سيل دماء جنودنا في صحراء ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري التركي، فائق أوزتراك، رفض قرار إرسال جنود من بلاده إلى ليبيا، مثلما رفضوا قرارا مشابها من قبل بإرسال عسكريين أتراك إلى قطر

أوزتراك قال، في تسجيل مرئي، نحن نرفض وجود جنودنا المحمدية على أراضي دولة أخرى، وتوظيفهم لحماية هذه الأراضي، فوظيفة جنودنا حماية حدودنا، والدفاع عن بلادنا ضد أي تهديد بما فيه الإرهاب، فنحن لا نريد سيل دماء جنودنا في صحراء ليبيا .

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن استعداد بلاده لإرسالة قوات عسكرية تساند حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، إذا طلبت ذلك، ما اعتبره كثيرون تهديدا تركيا بغزو الأراضي الليبية.

وكان القائد العام لقوات الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، أعلن انطلاق ساعة الصفر لتحرير طرابلس، قائلا: “ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ الصبر منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرًا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح قد حانت”.