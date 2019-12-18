جراء إصابته في معارك طرابلس..”أسامة الصلابي” رفقة ابنه في إحدى مشافي تركيا

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ظهر القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين وعضو “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” أسامة الصلابي رفقة نجله “عبدالمجيد” في صور”سيلفي” بعد تلقيه علاج جراء إصابته في معارك طرابلس.

وأوضح مصدر مطلع أن الصورة تم التقاطها في مستشفى ( ميموريال شيشلي ) بدولة تركيا ويظهر فيها نجل القيادي الإخواني وقد بترت رجله اليسرى.

وأشار المصدر إلى أن عبدالمجيد والمكنى “عبدو” من مواليد 2002 أصيب بقذيفة موجهة من قبل القوات المسلحة الليبية على نقطة تجمع لقوات الوفاق في محور اليرموك طرابلس في 07 أكتوبر 2019أدت إلى بتر رجله اليسرى.

وكان المصدر أفاد في وقت سابق أن إصابة عبدالمجيد أسامة محمد الصلابي والشهير بـ”عبدو” خطيرة مما أدخل إلى غرفة العناية المشددة في إحدى المصحات الطبية في مدينة طرابلس.

وأوضح المصدر أن الصلابي من مواليد 2002 ومن سكان مدينة بنغازي قبل أن يهرب منها خلال العام 2014، ولم يشارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية بحكم صغر السن.

وأفاد المصدر أن الصلابي حامل فكر الإخوان المسلمين ومناصر ومؤيد لمجالس الشورى ورافض مبدأ او مصطلح “القوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية”.