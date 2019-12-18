بعد انتهاء زيارته لليبيا.. السفير الهولندي يجدد دعمه لمؤتمر برلين والعودة للحوار

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن السفير الهولندي لدى ليبيا، لارس تومرز، انتهاء زياته إلى ليبيا، في إطار بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، لاسيما في ظل العمليات العسكرية على طرابلس.

السفير الهولنددي ذكر – في تغريدة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر – أنه عقد لقاءات جيدة في ليبيا، موضحًا أنه دعا إلى دعم مؤتمر برلين، والعودة للحوار بين الليبيين واحترام حقوق الإنسان.

وصلت لنهاية زيارتي الى #ليبيا لدعم والتضامن مع المجتمع 🇱🇾 وخاصة في #طرابلس. لقاءات جيدة مع حكومة الوفاق الوطني مدعوة الى دعم مناقشات "برلين" والمحادثات بين الليبيين واحترام حقوق الانسان. سأرجع قريبا!

@UNSMILlibya@EUinLibya@GovernmentLY pic.twitter.com/o4Vz3MmlFi — سفير هولندا في ليبيا 🇳🇱🇱🇾 (@NLambLib) December 17, 2019

ووكان السفير قد التقي وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الإثنين الماضي، بطرابلس، لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا.

وقال السفير الهولندي – بحسب بيان لداخلية الوفاق – حكومة الوفاق فعلاً تحارب الإرهاب في ليبيا وهذا مشهود به منذ فترة، ونأمل أن تكون بيننا برامج مشتركة في محاربة الإرهاب”، مؤكدًا أنه لدى هولندا برامج تدريبية مع الأمم المتحدة، آملاً أن يتم الإستفادة منها في عدة نواحي.

وذكرت داخلية الوفاق في بيان لها، أن السفير الهولندي عبر عن سعادته بوجوده في ليبيا، وذلك للاطمئنان على الوضع الأمني في طرابلس، موضحة أنه ذكر أن الوضع الأمني بطرابلس آمن ومستقر وأن الحياة تسير بشكل طبيعي، مُعلنًا دعم بلاده لحكومة الوفاق، وتطلعها إلى التعامل والعمل سويًا، وفق البيان.