الشاطر: زيارة “دي مايو” لـ”حفتر” ستكون تداعياتها سلبية على علاقات البلدين

أخبار ليبيا 24 – خاص

انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبدالرحمن الشاطر، زيارة وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أمس الثلاثاء، ضمن زيارته الخاطفة إلى ليبيا.

الشاطر قال – في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر – “كنا نعتقد أن إيطاليا حليف يعتمد عليه، فزيارة وزيرها لحفتر المعتدي على الشرعية بددت ذلك وستكون تداعياتها على علاقات البلدين سلبية، خاصة حيال أمن البحر المشترك .

وتابع عضو مجلس الدولة أنه فضلاً عن إثارتها لخلافات في إيطاليا، فآخر ما نتوقعه أن تمد يدها لمجرم لتستفز ضحاياه الليبيين .

ونشرت القيادة العامة لقوات الجيش أمس الثلاثاء، جانبا من لقاء القائد العام المشير خليفة حفتر مع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في إطار زيارة خاطفة للأخير إلى ليبيا لبحث مستجدات الأوضاع مع الأطراف الليبية.

ومن ناحية أخرى، شملت زيارة وزير الخارجية الإيطالي لقاء رئيس مجلس النواب المُنعقد في طبرق، عقيلة صالح، حسبما ذكرت وكالة “آكي” الإيطالية.

ووصل وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى طرابلس، صباح أمس الثلاثاء، لعقد مشاورات مع طرفي الصراع في ليبيا.

والتقى دي مايو، نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا .

وكان القائد العام المشير خليفة حفتر، أعلن انطلاق ساعة الصفر لتحرير طرابلس، قائلا: “ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ الصبر منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرًا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح قد حانت”.