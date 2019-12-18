الشؤون الخارجية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي لا يرحب بأية تدخلات في ليبيا ستايو : حالة عدم الاستقرار بليبيا يجب أن تنتهي بأسرع وقت ممكن

أ×بار ليبيا 24 – سياسة

أعلن المتحدث باسم مفوضية الشؤون الخارجية الأوروبية، بيتر ستايو، أن الاتحاد الأوروبي لا يرحب بأية تدخلات خارجية في ليبيا، موضحًا أن الحل يجب أن يكون سياسيًا من الأطراف الليبية الداخلية.

ستايو قال ، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الأربعاء، إن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، قد يزور ليبيا إذا لزم الأمر.

وتابع “نحن نراقب تطورات الوضع عن قرب في ليبيا، ونكرر أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا وحالة عدم الاستقرار يجب أن تنتهي بأسرع وقت ممكن”.

وأضاف: “نحن لا نرحب بأي تدخلات خارجية لأن الحل هو حل سياسي داخلي من قبل جميع الأطراف”، مُختتمًا: “الممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل قلق مما يحدث في ليبيا ونحن نريد أن التوصل إلى حل سياسي وليس هناك نية لذهابه إلى ليبيا حتى الآن ولكن من الممكن حسب الظروف أن يتوجه في زيارة إذا لزم الأمر”.