السيسي وجونسون يتوافقان على ضرورة تكثيف الجهود لحل الأزمة الليبية سياسيًا

أخبار ليبيا 24 – دولي

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لبحث عدد من المستجدات المحلية والإقليمية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان له، إن الاتصال الهاتفي تطرق إلى تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا.

وتابع أنه تم التوافق على تكثيف الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يحقق الاستقرار والأمن ويكافح الجماعات الإرهابية، ويستعيد مفهوم الدولة الوطنية، بالإضافة إلى العمل على تقويض التدخلات الخارجية والحد من تداعياتها السلبية علي القضية الليبية.