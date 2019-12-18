الخرطوش: اشتباكات قوية في “صلاح الدين” عقب محاولة قوات الوفاق استرجاع المراصد التي فقدتها

الخرطوش: اشتباكات قوية في “صلاح الدين” عقب محاولة قوات الوفاق استرجاع المراصد التي فقدتها

أخبار ليبيا24

ذكر مسؤول مكتب الإعلام في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أن “صلاح الدين” شهدت اشتباكات قوية عقب محاولة قوات الوفاق استرجاع المراصد التي فقدت لصالح القوات المسلحة في الـ 48 ساعة الأخيرة.

وأضاف الخرطوش أن الوحدات العسكرية القتالية كانت أمس الثلاثاء في الموعد ولم تتراجع خطوة واحدة وتمكنت من صد الهجوم.

وأكد مسؤول مكتب الإعلام أن القوات المسلحة سجلت تقدمات ممتازة وتمركزات جديدة حسب أوامر غرفة عمليات المنطقة الغربية.

ولفت الخرطوش إلى أن القوات المسلحة تقدمت إلى عدة نقاط ؤمعلومة في منطقة الاصفاح وسيطرت على عدد من المراصد.

وأشار إلى أن قوات الوفاق حاولت استرجاع المراصد بهجوم انتهى بالخسائر الكبيرة في صفوفهم وغنم آليات وأسلحة.

وأفاد الخرطوش القوات المسلحة استعادت عربة الـ “BMP” تعرضت إلى عطل وتسلل إليها عناصر من قوات الوفاق مساء الإثنين فتم إرجاع العربة لقوة اللواء 73 مشاة الكتيبة 298 دبابات.

وأضاف مسؤول المكتب الإعلامي في اللواء أن سرية “م.د كورنت” في اللواء 73 مشاة تدمر مرصد لعدد يتجاوز 13 فرد في محيط مفترق الاصفاح.

وأوضح أن 3 جنود قتلوا خلال المواجهات وهم بشير إبراهيم محمد الكتيبة 157 عمليات خاصة، وقاسم امراجع قاسم الكتيبة 409 مشاة، أحمد سعد الخشبي الكتيبة 165 مشاة.