الخرطوش: اشتباكات قوية في “صلاح الدين” عقب محاولة قوات الوفاق استرجاع المراصد التي فقدتها

125

أخبار ليبيا24

ذكر مسؤول مكتب الإعلام في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أن “صلاح الدين” شهدت اشتباكات قوية عقب محاولة قوات الوفاق استرجاع المراصد التي فقدت لصالح القوات المسلحة في الـ 48 ساعة الأخيرة.

وأضاف الخرطوش أن الوحدات العسكرية القتالية كانت أمس الثلاثاء في الموعد ولم تتراجع خطوة واحدة وتمكنت من صد الهجوم.

وأكد مسؤول مكتب الإعلام أن القوات المسلحة سجلت  تقدمات ممتازة وتمركزات جديدة حسب أوامر غرفة عمليات المنطقة الغربية.

ولفت الخرطوش إلى أن القوات المسلحة تقدمت إلى عدة نقاط ؤمعلومة في منطقة الاصفاح وسيطرت على عدد من المراصد.

وأشار إلى أن قوات الوفاق حاولت استرجاع المراصد بهجوم انتهى بالخسائر الكبيرة في صفوفهم وغنم آليات وأسلحة.

وأفاد الخرطوش القوات المسلحة استعادت عربة الـ “BMP” تعرضت إلى عطل وتسلل إليها عناصر من قوات الوفاق مساء الإثنين فتم إرجاع العربة لقوة اللواء 73 مشاة الكتيبة 298 دبابات.

وأضاف مسؤول المكتب الإعلامي في اللواء أن سرية “م.د كورنت” في اللواء 73 مشاة تدمر مرصد لعدد يتجاوز 13 فرد في محيط مفترق الاصفاح.

وأوضح أن 3 جنود قتلوا خلال المواجهات وهم بشير إبراهيم محمد الكتيبة 157 عمليات خاصة، وقاسم امراجع قاسم الكتيبة 409 مشاة، أحمد سعد الخشبي الكتيبة 165 مشاة.

المزيد من الأخبار

الحد من الهجرة ومكافحة الإرهاب..ندوة في البرلمان الإيطالي حول ليبيا

الظواهر السلبية تغلق عدد من المختبرات الطبية في بنغازي

مصيرهم الاعتقال أو الموت..الأجهزة الأمنية في بنغازي تستمر في ملاحقة الإرهابيين ومن…

واصفًا معارضة الاتّفاق التّركي بالخيانة الوطنيّة.. باشاغا: حفتر مُجرد “جسر” لتمكين…

المزيد

الحد من الهجرة ومكافحة الإرهاب..ندوة في البرلمان الإيطالي…

الظواهر السلبية تغلق عدد من المختبرات الطبية في بنغازي

مصيرهم الاعتقال أو الموت..الأجهزة الأمنية في بنغازي تستمر في…