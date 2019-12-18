الحد من الهجرة ومكافحة الإرهاب..ندوة في البرلمان الإيطالي حول ليبيا

الحد من الهجرة ومكافحة الإرهاب..ندوة في البرلمان الإيطالي حول ليبيا

أخبار ليبيا24

ذكرت السفارة الليبية في إيطاليا أن مقر البرلمان الإيطالي في روما شهد إقامة ندوة حول ليبيا شارك فيها السفير عمر الترهوني رفقة نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي مارينا سيريني.

وكانت أهم محاور هذه الندوة تحت شعار (ما هي الاستراتيجيات لحل الأزمة الليبية) كيفية مساعدة ليبيا لفرض الاستقرار والأمن والحد من الهجرة غير الشرعية و مكافحة الإرهاب.

وقال السفير عمر الترهوني – بحسب مكتب إعلام السفارة الليبية في إيطاليا على فيسبوك – إن ليبيا وحكومة الوفاق ترفض بشكل مطلق فكرة التوطين داخل الأراضي الليبية.

وأضاف في مداخلته على ضرورة دعم ليبيا في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا دعم جمهورية إيطاليا ومساعيها للوصل إلى حل سياسي للأزمة برعاية بعثة الأمم المتحدة ولإنجاح مؤتمر برلين المزمع إقامته قريبا.

الجدير بالذكر أن هذه الجلسة بدعوة من الحزب الحاكم الخمس نجوم وتعتبر هي المرة الثانية فى غضون سنة التى يتم فيه لقاء السفير وأعضاء البرلمان وكانتا الندوتان تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين البلدين وسبل التعاون .