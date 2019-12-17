وزير الخارجية الإيطالي: لا حلّ عسكري للأزمّة اللّيبيّة

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

أكد وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” اليوم الثلاثاء أن لا حل عسكري للأزمة الليبية، وأن بلاده تؤيد جهود المبعوث الأممي “غسان سلامة” للعودة للمسار السياسي.

وأضاف “دي مايو” الذي وصل إلى طرابلس اليوم وكان في استقباله رئيس المجلس الرئاسي “فايز السراج” أن بلاده تأمل أن يحقق مؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية توافقا بين الدول المهتمة بالشأن الليبي.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي، أن إيطاليا تجدد دعمها لحكومة الوفاق الوطني، ولجهود السراج؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

من جانبه، أشاد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد “فايز السراج” اليوم الثلاثاء دعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني وما تبذله من جهود لتتخطى ليبيا الأزمة الراهنة.

وقال “السراج” خلال استقباله ، والوفد المرافق :”إننا نتابع الترتيبات التي تجرى لعقد مؤتمر برلين”، مؤكداً على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي إلى هذا اللقاء دون أي إقصاء”.

وأضاف أن مثل هذه اللقاءات تتيح الفرصة للتشاور و تبادل وجهات النظر، مؤكداً أن مواقف حكومة الوفاق ومعالجتها للأوضاع محلياً ودولياً تتخذ في إطار الثوابت الوطنية، وعلى رأسها وحدة التراب الليبي وتعزيز السيادة الوطنية.

وتناولت المحادثات، عددًا من ملفات التعاون المشترك في مجالات الأمن والاقتصاد والهجرة غير الشرعية.