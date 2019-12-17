سلامة يؤكد لعقيلة صالح ضرورة إنهاء الاقتتال وإفساح المجال للحل السياسي

أخبار ليبيا 24ـ

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، خلال لقائه رئيس محلس النواب “عقيلة صالح” أمس الإثنين بالعاصمة المصرية القاهرة، على ضرورة إنهاء الاقتتال وإفساح المجال لحل سياسي.

وبحث سلامة رفقة نائبته للشؤون السياسية “ستيفاني ويليامز” مع “عقيلة صالح”، الأوضاع الراهنة في البلاد ومسار مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع انطلاقه قريبا، بحسب ما نشرت البعثة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الثلاثاء.

وكان رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، قد أجرى خلال اليومين الماضيين، زيارة إلى جمهورية مصر ودولة اليونان، لبحث الاتفاقية الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق الوطني “فائز السراج”، والرئيس التركي “طيب رجب أردوغان” في 27 نوفمبر الماضي حول الحدودية البحرية والتعاون الأمني.