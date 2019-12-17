بوتين وميركل يؤكدان على أهمية منع التصعيد في ليبيا الطرفان أشارا إلى أهمية منع تصعيد التوتر في ليبيا وضرورة استئناف الحوار السلمي

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال اتصال اتصال هاتفي، على أهمية منع التصعيد في ليبيا، بحسب ما أعلن الكرملين أمس الإثنين.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الروسية أن المكالمة التي بادر إليها الجانب الألماني، ركزت على ملف الأزمة الليبية، حيث “تمت الإشارة إلى أهمية منع تصعيد التوتر في ليبيا وضرورة استئناف الحوار السلمي”، وفق ما نشر موقع روسيا اليوم.

وذكر البيان، أن بوتين أكد استعداد روسيا على مواصلة مساعدتها على جهود الوساطة الذي تبذلها ألمانيا والأمم المتحدة في هذا المسار، على حد قوله.

ومن المتوقع أن تعقد ألمانيا خلال الفترة المقبلة مؤتمرا دوليا في برلين لإيجاد حل للوضع الراهن في ليبيا، بمشاركة الأمم المتحدة وأطرافا دولية فاعلة في الأزمة الليبية.