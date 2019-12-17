الهوني يدخل تاريخ كأس العالم للأندية

أخبار ليبيا24- خاص

نجح النجم الليبي وهداف الترجي التونسي حمدو الهوني في قيادة فريقه الترجي لفوز كبير على السد القطري بنتيجة 6-2 اليوم الثلاثاء في مباراة ترتيبية على المركز الخامس في البطولة التي تحتضنها الدوحة القطرية.

وسجل الهوني هاتريك تاريخي هو الأول للاعب عربي وأفريقي في تاريخ البطولة كما يعتبر رابع هاتريك في تاريخ البطولة، كما سجل النجم الليبي اسمه كأول ليبي يخوض منافسات البطولة.

ويعتبر الهوني25 عام أحد أبرز المحترفين الليبيين في الملاعب الخارجية وقدم رفقة الترجي أداءً متميزًا في الدوري التونسي وفِي المنافسات الأفريقية كما سبق للاعب وأن خاض تجربة احترافيه في الدوري البرتغالي مع فريق تشافيس.