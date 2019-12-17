المسماري: لدينا معلومات عن وصول عسكريين أتراك عبر عدة مطارات في غرب ليبيا

المسماري: لدينا معلومات عن وصول عسكريين أتراك عبر عدة مطارات في غرب ليبيا

أخبار ليبيا24

قال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري لدينا معلومات عن وصول عسكريين أتراك عبر عدة مطارات في غرب ليبيا.

وأكد المسماري خلال مؤتمر صحفي الإثنين من مدينة بنغازي أن صحف تركية تحدثت عن تهيئة مطار وميناء مصراتة ومطار معيتيقة و زوارة لاستقبال وحدات من الجيش التركي

ولفت المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة إلى أن القوات المسلحة ستدمر أي سفينة تخرج من تركيا وتدخل المياه الإقليمية الليبية,

وأوضح المسماري أن القوات المسلحة ستدمر أي طائرة شحن مدنية أو عسكرية مشبوهة تدخل في المطارات الثلاث مصراتة معيتيقة زوارة.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق سلّمت تركيا كل الأسرار الأمنية الليبية، مؤكدًا أن الدعم التركي لحكومة الوفاق يهدف إلى حماية الاستثمارات التركية في ليبيا التي تقدر بـ 20 مليار دولار.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة :”لدينا من الإمكانيات والوسائل لقهر تركيا وحكومة الوفاق”.

وأفاد المسماري أن الإجراءات التي تتخذها حكومة الوفاق في مصراتة ستجر المدينة إلى حرب منفصلة عن بقية المدن الليبية.

وحمل المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة المسؤولية كاملة لمجلس الأمن و الأمم المتحدة عمّا سيحدث من مجازر خلال الساعات والأيام القادمة.

وأكد أن مجلس الأمن و الأمم المتحدة سلموا ليبيا في 2011 للإخوان المسلمين والقاعدة والإرهابيين والمجرمين والآن بتخاذل المجتمع الدولي يسلمون ليبيا لتركيا.

وأضاف المسماري قائلا :” لن تفلح تركيا ولا من يقف معها ولن يفلح السراج في شيء، فقط سيفلحون في إطالة عمر المعركة قليلًا”.