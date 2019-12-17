المتحدث باسم القيادة: الطائرة التركية التي أسقطتها القوات المسلحة من الطراز الأول

المتحدث باسم القيادة: الطائرة التركية التي أسقطتها القوات المسلحة من الطراز الأول

أخبار ليبيا24

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري أن القوات المسلحة أسقطت طائرة تركية من الطراز الأول محملة بأسلحة بعد دخولها لمنطقة الحظر الجوي يوم الجمعة الماضي.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن القوات المسلحة ردّت على إطلاق الطائرة المسيرة التركية بشن غارات مكثفة على عدة مواقع في مصراتة.

وأوضح المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري أن سلاح الجو استهدف دشم ومخازن أسلحة وطائرات مُسيرة قادمة من تركيا في مصراتة.

وأشار المسماري إلى أن غارات سلاح الجو على مخازن الأسلحة في مصراتة كانت ناجحة، مؤكدًا أنه تم رصد الأسلحة بمجرد تحميلها بالموانئ التركية ووصولها وتخزينها في مواقع مدنية في مصراتة.

وأفاد المسماري أن سلاح الجو وجه سبع غارات جوية على مخازن الأسلحة والطائرات المسيرة في مصراتة، مشيرًا إلى تجنبه ضرب مخازن أسلحة داخل الأحياء المدنية في المدينة.