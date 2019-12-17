الظواهر السلبية يقفل قصاب “بوقرين” بمنطقة القوارشة

37

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة اليوم الثلاثاء، إقفال قصاب “بوقرين” بمنطقة القوارشة.

وأوضح مكتب الإعلام في الجهاز ـ عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” ـ أن إغلاق القصاب يأتي بعدما رُصدت عدة مخالفات من شأنها أن تغلق القصاب بشكل نهائي.

وأكد مكتب الإعلام أن القصاب لايعمل ضمن معايير صحية بتاتاً، ويحتفظ باللحوم الفاسدة والتي تُباع كـ “مفروم” للعامة.

وأشار مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، أن الحوافظ الخاصة بالقصاب تحتوي لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك..

وأفاد المكتب أنه تم إغلاق القصاب وإحالة العاملين إلى جهات الاختصاص المخولة في مثل هكذا قضايا التي تمس المواطن وصحته في المدينة .

المزيد من الأخبار

الرئيس الإيطالي: لا غنى عن التضامن السياسي فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا

سلامة يؤكد لعقيلة صالح ضرورة إنهاء الاقتتال وإفساح المجال للحل السياسي

كجزء من المبادرة الإنسانية للتعاون الإيطالي..وصول الدفعة الثانية من أطفال…

تطورات الأزمة الليبية خلال لقاء كونتي وغوتيريش غدًا في روما

المزيد

الرئيس الإيطالي: لا غنى عن التضامن السياسي فيما يتعلق…

سلامة يؤكد لعقيلة صالح ضرورة إنهاء الاقتتال وإفساح المجال…

كجزء من المبادرة الإنسانية للتعاون الإيطالي..وصول الدفعة…