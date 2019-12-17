الظواهر السلبية يقفل قصاب “بوقرين” بمنطقة القوارشة

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة اليوم الثلاثاء، إقفال قصاب “بوقرين” بمنطقة القوارشة.

وأوضح مكتب الإعلام في الجهاز ـ عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” ـ أن إغلاق القصاب يأتي بعدما رُصدت عدة مخالفات من شأنها أن تغلق القصاب بشكل نهائي.

وأكد مكتب الإعلام أن القصاب لايعمل ضمن معايير صحية بتاتاً، ويحتفظ باللحوم الفاسدة والتي تُباع كـ “مفروم” للعامة.

وأشار مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، أن الحوافظ الخاصة بالقصاب تحتوي لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك..

وأفاد المكتب أنه تم إغلاق القصاب وإحالة العاملين إلى جهات الاختصاص المخولة في مثل هكذا قضايا التي تمس المواطن وصحته في المدينة .