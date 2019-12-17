الثني يبحث اعتماد لائحة القانون رقم 20 لسنة 2010 بشأن التأمين الصحي
أخبار ليبيا24
بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني اليوم الثلاثاء مع وزير الصحة سعد عقوب اعتماد لائحة القانون رقم 20 لسنة 2010 بشأن التأمين الصحي.
واستعرض الثني مع وزير الصحة خلال الاجتماع في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي سير عمل وزارة الصحة.
وناقش رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها وزير الصحة لمركز بنغازي الطبي.
وبحث الاجتماع سير عمل مشاريع القطاع في بنغازي خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية الأولية، ومركز تخزين الأدوية.